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Владислав Радимов назвал трёх главных фаворитов ЧМ-2026

Владислав Радимов назвал трёх главных фаворитов ЧМ-2026
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов назвал три команды, которые, по его мнению, являются фаворитами предстоящего чемпионата мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике.

«Франция — с такой линией атаки просто невозможно их туда не причислять, испанцы со своим качеством игры, чемпионы Европы. Ну и, думаю, аргентинцев я бы оставил там. Потому что на американском континенте [из европейцев], по-моему, только Германия за всю историю выиграла.

Поэтому южноамериканские сборные, которые там находятся, будут иметь преимущество — раз. Количество болельщиков — два. И Месси точно так же может ходить пешком, а 10 других будут бегать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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