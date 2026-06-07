Владислав Радимов назвал трёх главных фаворитов ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов назвал три команды, которые, по его мнению, являются фаворитами предстоящего чемпионата мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике.

«Франция — с такой линией атаки просто невозможно их туда не причислять, испанцы со своим качеством игры, чемпионы Европы. Ну и, думаю, аргентинцев я бы оставил там. Потому что на американском континенте [из европейцев], по-моему, только Германия за всю историю выиграла.

Поэтому южноамериканские сборные, которые там находятся, будут иметь преимущество — раз. Количество болельщиков — два. И Месси точно так же может ходить пешком, а 10 других будут бегать», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».