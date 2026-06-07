Глава «Реала» готов увеличить предложение по Олисе до € 180 млн — Серрано

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес готов увеличить предложение о покупке крайнего нападающего «Баварии» Майкла Олисе до € 180 млн. Об этом сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста Мигеля Серрано. Ранее сообщалось о готовности главы «Королевского клуба» заплатить € 150 млн за трансфер французского игрока.

Также ранее журналист Рамона Альварес подчеркнул, что Олисе желает перейти в «Реал».

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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