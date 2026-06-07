Писарев раскритиковал сборную за матч с Буркина-Фасо и рассказал о подготовке к Тринидаду

Тренер сборной России Николай Писарев критически высказался о втором тайме национальной команды в товарищеском матче с Буркина‑Фасо (3:0), а также рассказал о подготовке к заключительной игре сбора. Во вторник, 9 июня, россияне сыграют со сборной Тринидада и Тобаго. Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

«Очень хороший первый тайм, и мы очень недовольны вторым таймом, когда играли в большинстве. Сегодня теория и тренировка будут посвящены как раз вот этому, что надо поменять, прежде всего в психологии в игре в Калининграде», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Матч с Тринидадом и Тобаго станет для России третьим в мае-июне. Ранее подопечные Валерия Карпина уступили в Каире сборной Египта (0:1).