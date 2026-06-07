Рафинья прокомментировал восстановление после травмы и возвращение на поле

Полузащитник сборной Бразилии Рафинья поделился мыслями о своей форме после товарищеского матча, в котором бразильцы одержали победу над Египтом (2:1). Эта игра стала одним из этапов подготовки команды к чемпионату мира 2026 года.

«Я стараюсь подготовиться наилучшим образом, чтобы всегда приезжать в сборную и выкладываться на полную — будь то в физическом или тактическом плане. Я получил травму, из‑за которой не выходил на поле чуть больше месяца.

Я всё ещё работаю над тем, чтобы полностью, на 100%, восстановить физическую форму. Считаю, что минуты, которые я провёл сегодня на поле, были для меня важны: они дали мне больше игрового времени и в значительной степени помогли вернуть ощущение игры», — приводит слова Рафиньи ESPN Brasil.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.