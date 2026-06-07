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Рафинья прокомментировал восстановление после травмы и возвращение на поле

Рафинья прокомментировал восстановление после травмы и возвращение на поле
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Полузащитник сборной Бразилии Рафинья поделился мыслями о своей форме после товарищеского матча, в котором бразильцы одержали победу над Египтом (2:1). Эта игра стала одним из этапов подготовки команды к чемпионату мира 2026 года.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Египет
1:0 Гимарайнс – 8'     1:1 Зико – 11'     2:1 Эндрик – 53'    

«Я стараюсь подготовиться наилучшим образом, чтобы всегда приезжать в сборную и выкладываться на полную — будь то в физическом или тактическом плане. Я получил травму, из‑за которой не выходил на поле чуть больше месяца.

Я всё ещё работаю над тем, чтобы полностью, на 100%, восстановить физическую форму. Считаю, что минуты, которые я провёл сегодня на поле, были для меня важны: они дали мне больше игрового времени и в значительной степени помогли вернуть ощущение игры», — приводит слова Рафиньи ESPN Brasil.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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