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«Арсенал» рассматривает лидера «Ноттингем Форест» в качестве замены для Роджерса — The Sun

«Арсенал» рассматривает лидера «Ноттингем Форест» в качестве замены для Роджерса — The Sun
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«Арсенал» включил в шорт-лист полузащитника «Ноттингем Форест» Моргана Гиббс-Уайта, которого «канониры» рассматривают в качестве альтернативы для хавбека «Астон Виллы» Моргана Роджерса. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «лесники» не намерены идти на уступки при обсуждении трансфера Гиббс-Уайта.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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