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«У меня уже есть стартовый состав на игру с Марокко». Анчелотти — после матча с Египтом

«У меня уже есть стартовый состав на игру с Марокко». Анчелотти — после матча с Египтом
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал товарищескую игру с Египтом (2:1) и сообщил о том, что уже определил стартовый состав на первый официальный матч чемпионата мира — с командой Марокко, который запланирован на 13 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Египет
1:0 Гимарайнс – 8'     1:1 Зико – 11'     2:1 Эндрик – 53'    

«У меня уже есть стартовый состав на игру с Марокко. У меня чёткое видение этого. На мой взгляд, связка Винисиуса и Рафиньи сработала очень хорошо [в матче с Египтом]. Они удачно взаимодействовали, благодаря чему у нас возникали опасные моменты. Считаю, что оба провели отличный матч.

Команда играла хорошо — интенсивно, в высоком темпе, демонстрируя качество. Интенсивность в прессинге была на уровне. В последние 30 минут, как мне кажется, нам требовалось больше контроля. Мы слишком настойчиво пытались проводить глубокие атакующие действия. В этом не было необходимости — мы и так вели в счёте», — приводит слова Анчелотти Globo.

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