«Флуминенсе» готов увеличить предложение по Нино из «Зенита» до € 13 млн — Амарал

«Флуминенсе», ранее предложивший «Зениту» € 10 млн за переход защитника Нино, готов увеличить сумму трансфера до € 13 млн. Об этом сообщает журналист Габриэл Амарал для аккаунта Jornada KTO 1902 на странице в социальной сети X.

По информации источника, клуб из Рио-де-Жанейро также хочет скорректировать график платежей по возможному трансферу Нино в соответствии с финансовыми реалиями команды, но в рамках требований сине-бело-голубых.

Ранее Амарал сообщил о желании «Зенита» получить € 17 млн с продажи защитника.

В минувшем сезоне Нино принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: