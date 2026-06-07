Запасные могут оставаться в раздевалках во время матчей ЧМ-2026 из-за жары — The Touchline

Многие сборные, которым предстоит принять участие на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, рассматривают возможность разрешить запасным футболистам наблюдать за матчами из раздевалки из-за жары. Об этом сообщает The Touchline в соцсети X.

По данным источника, в таком случае ассистент тренера будет отправляться со скамейки в раздевалку и посылать игроков на разминку, если команда захочет осуществить замену. Ранее ФИФА обязала судей делать по два перерыва за матч, в середине каждого из таймов, чтобы футболисты могли попить воды.

Чемпионат мира — 2026 начнётся в четверг, 11 июня. В стартовом матче турнира одна из хозяек ЧМ, Мексика, сыграет со сборной ЮАР.