Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Запасные могут оставаться в раздевалках во время матчей ЧМ-2026 из-за жары — The Touchline

Запасные могут оставаться в раздевалках во время матчей ЧМ-2026 из-за жары — The Touchline
Комментарии

Многие сборные, которым предстоит принять участие на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике, рассматривают возможность разрешить запасным футболистам наблюдать за матчами из раздевалки из-за жары. Об этом сообщает The Touchline в соцсети X.

По данным источника, в таком случае ассистент тренера будет отправляться со скамейки в раздевалку и посылать игроков на разминку, если команда захочет осуществить замену. Ранее ФИФА обязала судей делать по два перерыва за матч, в середине каждого из таймов, чтобы футболисты могли попить воды.

Чемпионат мира — 2026 начнётся в четверг, 11 июня. В стартовом матче турнира одна из хозяек ЧМ, Мексика, сыграет со сборной ЮАР.

Материалы по теме
Самый возрастной игрок ЧМ-2026
Истории
Самый возрастной игрок ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android