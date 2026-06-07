Форвард «Челси» может перейти в другой лондонский клуб летом — talkSPORT

23‑летний нападающий «Челси» Лиам Делап может уйти из клуба в летнее трансферное окно. По информации talkSPORT, его рассматривает «Фулхэм».

По данным источника, потенциальный трансфер зависит от того, кто станет новым главным тренером «дачников» после ухода Марку Силвы. «Фулхэм» по итогам сезона-2025/2026 расположился на 11-й строчке турнирной таблицы АПЛ с 52 очками. «Челси» также с 52 очками закончил сезона на 10-м месте.

«Челси» купил Делапа у «Ипсвича» в июне прошлого года за € 35 млн. С тех пор он сыграл 41 матч, забил два мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 2031 года, а рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, — € 28 млн.