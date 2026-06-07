В «Спартаке» ответили, остался ли клуб доволен судейством в минувшем сезоне

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов поделился мнением о судействе в минувшем сезоне.

– Доволен ли «Спартак» судейством в прошедшем сезоне?

– Точно говорил и буду говорить, что никакого заговора против «Спартака» нет. В каких‑то матчах нас судят не очень удачно, в каких‑то у нас есть претензии, в каких‑то мы даже хором, главный тренер, спортивный директор и я, просим нас уважать. Но судьи тоже люди, и они ошибаются. Приводится статистика об ошибках, но это всё от лукавого. Все эти эпизоды можно трактовать по‑разному.

Что абсолютно точно можно и нужно улучшать — работу VAR. Сколько судьи тратят времени на принятие решения, — это неприемлемо. Иногда не совсем понятно, как на основе линий и камер, которые есть у нас, можно принять решение. В целом есть понимание, что у судейского корпуса очень сложная работа. К VAR у нас вопросов больше.

Ещё один важный момент касается мотивации. Мы понимаем, что судьи, особенно ведущие, повышают свой уровень, когда у них есть мотивация. Наверное, мотивация такая же, как и у футболистов ведущих клубов и сборной. Когда ты судишь, но тебя не приглашают судить матчи еврокубков, хотя раньше приглашали, в том числе и на достаточно продвинутые стадии. Наверное, в какой‑то степени это не способствует дальнейшему развитию судей. Но здесь мы можем только констатировать и принимать это, — приводит слова Некрасова «Матч ТВ».

Как появился «Спартак»: