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Игрок ЦСКА Кисляк рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира

Игрок ЦСКА Кисляк рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира
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Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, за какую сборную будет болеть на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике.

«Буду смотреть матчи чемпионата мира, которые начинаются рано, а во время поздних посплю. Буду болеть за Аргентину, за Месси. Ещё испанцы нравятся. Хочется, чтобы либо те, либо другие победили. Но в целом этот чемпионат мира будет одним из самых интересных, потому что очень много сборных с хорошими составами, многие могут выстрелить», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира — 2026 начнётся в четверг, 11 июня. В стартовом матче турнира одна из хозяек ЧМ, Мексика, сыграет со сборной ЮАР.

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