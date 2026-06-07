Игрок ЦСКА Кисляк рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, за какую сборную будет болеть на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике.
«Буду смотреть матчи чемпионата мира, которые начинаются рано, а во время поздних посплю. Буду болеть за Аргентину, за Месси. Ещё испанцы нравятся. Хочется, чтобы либо те, либо другие победили. Но в целом этот чемпионат мира будет одним из самых интересных, потому что очень много сборных с хорошими составами, многие могут выстрелить», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Чемпионат мира — 2026 начнётся в четверг, 11 июня. В стартовом матче турнира одна из хозяек ЧМ, Мексика, сыграет со сборной ЮАР.