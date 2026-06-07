Круговой назвал сильные качества Ибрагимова из молодёжки «Манчестер Юнайтед»

Защитник сборной России и ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о полузащитнике национальной команды и молодёжки «Манчестер Юнайтед» Амире Ибрагимове. 18-летний футболист дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0). Ибрагимов вышел на поле на 60‑й минуте.

– Что можете сказать об Ибрагимове? Виден уровень школы «Манчестер Юнайтед»?

– У него выделю владение мячом, резкость. Амир — хороший, быстрый игрок. Понятно, что для него это была первая игра за сборную, некая нервозность у него присутствовала, но это вполне нормально. Конечно, желаю ему только удачи, потому что он является хорошим, интересным игроком, — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

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