Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти прокомментировал травму Уэсли и перечислил возможных сменщиков игрока

Анчелотти прокомментировал травму Уэсли и перечислил возможных сменщиков игрока
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал травму защитника Уэсли Франса, который покинул поле в слезах на 17-й минуте товарищеского матча с Египтом (2:1), и рассказал о возможных кадровых решениях на фоне неопределённости с состоянием футболиста перед чемпионатом мира 2026 года.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Египет
1:0 Гимарайнс – 8'     1:1 Зико – 11'     2:1 Эндрик – 53'    

«По поводу Уэсли мы будем ждать диагноза завтра. Ему предстоит пройти обследование. У него мышечная проблема. Нужно подождать. Очень жаль, что Уэсли получил травму. Но у нас есть игроки, способные его заменить. Маркиньос и Габриэл — безусловные кандидаты на участие в следующем матче. Они играли вплоть до последней встречи — до финала Лиги чемпионов, — и сейчас ещё не восстановились на 100%. Мы проведём качественные тренировки, и они будут готовы к игре.

Оптимальное решение [если Уэсли не сможет играть] — то, которое поможет команде. Нужно дождаться завтрашнего дня и узнать диагноз Уэсли. Думаю, у него будет время восстановиться и присоединиться к нам на чемпионате мира. Если нет — придётся выбрать другого игрока, но для этого у нас ещё есть время.

Данило способен выступать на разных позициях. В связи с травмой Уэсли он понадобится нам на позиции правого защитника. Ибаньес тоже может сыграть там — как он это делал в матче с Панамой. На данный момент это варианты, которые мы рассматриваем в связи с травмой Уэсли. Подождём до завтра и примем необходимое решение», — приводит слова Анчелотти Globo.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
«У меня уже есть стартовый состав на игру с Марокко». Анчелотти — после матча с Египтом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android