Анчелотти прокомментировал травму Уэсли и перечислил возможных сменщиков игрока

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал травму защитника Уэсли Франса, который покинул поле в слезах на 17-й минуте товарищеского матча с Египтом (2:1), и рассказал о возможных кадровых решениях на фоне неопределённости с состоянием футболиста перед чемпионатом мира 2026 года.

«По поводу Уэсли мы будем ждать диагноза завтра. Ему предстоит пройти обследование. У него мышечная проблема. Нужно подождать. Очень жаль, что Уэсли получил травму. Но у нас есть игроки, способные его заменить. Маркиньос и Габриэл — безусловные кандидаты на участие в следующем матче. Они играли вплоть до последней встречи — до финала Лиги чемпионов, — и сейчас ещё не восстановились на 100%. Мы проведём качественные тренировки, и они будут готовы к игре.

Оптимальное решение [если Уэсли не сможет играть] — то, которое поможет команде. Нужно дождаться завтрашнего дня и узнать диагноз Уэсли. Думаю, у него будет время восстановиться и присоединиться к нам на чемпионате мира. Если нет — придётся выбрать другого игрока, но для этого у нас ещё есть время.

Данило способен выступать на разных позициях. В связи с травмой Уэсли он понадобится нам на позиции правого защитника. Ибаньес тоже может сыграть там — как он это делал в матче с Панамой. На данный момент это варианты, которые мы рассматриваем в связи с травмой Уэсли. Подождём до завтра и примем необходимое решение», — приводит слова Анчелотти Globo.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.