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«Фенербахче» хочет подписать Чалханоглу, Луиса Суареса, Гринвуда и Демирала — Романо

«Фенербахче» хочет подписать Чалханоглу, Луиса Суареса, Гринвуда и Демирала — Романо
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Турецкий «Фенербахче» хочет усилить команду группой легионеров. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, в сферу интересов стамбульцев попал полузащитник итальянского «Интера» Хакан Чалханоглу. По данным источника, на переходе опорника настаивает кандидат в президенты «Фенербахче» Хакан Сафи.

Сообщается, что в числе потенциальных новичков клуба также называются футболисты Луис Суарес, Мерих Демирал и Мэйсон Гринвуд. Сделки зависят от результатов выборов.

Выборы президента «Фенербахче» проходят 6 и 7 июня. На пост претендуют два кандидата: Азиз Йылдырым и Хакан Сафи. Ранее сообщалось, что состав команды также может пополнить покидающий «Барселону» форвард Роберт Левандовски.

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