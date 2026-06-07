Гарри Кейн оценил игру сборной Англии в матче с Новой Зеландией и готовность к ЧМ‑2026

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о товарищеской игре с Новой Зеландией, которая завершилась победой англичан со счётом 1:0. Кейн забил единственный гол в матче в конце первого тайма.

«Пару недель назад, перед турниром, мы обсуждали это на финале Кубка [Германии]. Думаю, физически и морально я нахожусь в лучшей форме за всю свою карьеру. Мы готовимся к непростым условиям, к сложному турниру — и я в предвкушении. Чемпионат мира — это крупнейший турнир из всех. Мне просто не терпится, чтобы он начался.

Жара — это то, ради чего мы здесь. Мы должны к этому подготовиться, подготовиться к турниру. Поле было не лучшим — на нём сложно играть так, как мы хотим. Именно для этого мы здесь — чтобы адаптироваться к таким условиям в матче с командой, которая грамотно выстраивала низкий блок.

Вероятно, мы могли забить ещё пару мячей, но мы одержали победу и понимаем, что наша главная цель здесь — подготовка, а не результат. Мы ценим всю вашу поддержку. Мы знаем, что на протяжении всего турнира будем ощущать мощную поддержку. Надеемся, что сможем оправдать ваши ожидания», — приводит слова Кейна TNT Sports.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы.