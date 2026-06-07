«Динамо» предложило Нгамалё новый контракт

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб сделал предложение о продлении контракта крайнему нападающему Муми Нгамалё. Действующее трудовое соглашение камерунского футболиста с клубом рассчитано до 30 июня.

– Нгамалё покинет «Динамо»?

– По нему аналогичная ситуация той, что и с Лунёвым. Сделали предложение и ждём решение со стороны игрока, — приводит слова Пивоварова «Матч ТВ».

Нгамалё играет за «Динамо» с 2022 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Материалы по теме Муми Нгамалё: хочу остаться в «Динамо» до конца карьеры

Самая крупная победа «Динамо»: