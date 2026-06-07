Тренер сборной Португалии оценил перспективы Бернарду Силвы в «Барселоне»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о возможном переходе полузащитника национальной команды Бернарду Силвы в «Барселону».

«Я думаю, что Бернарду Силва — настолько потрясающий игрок, что он впишется в любую команду мирового футбола. Я думаю, что он способен адаптироваться к любой системе и стилю игры. Дело не в позиции, а в его футбольном интеллекте и техническом уровне, которые позволяют ему доминировать в каждом действии», — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

Ранее СМИ сообщали, что Силва может подписать с «Барселоной» двухлетний контракт. При этом полузащитник готов пойти на понижение зарплаты, чтобы сине-гранатовые соответствовали финансовым правилам Ла Лиги.

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