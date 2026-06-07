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«Он очень мощный и умеет забивать». Анчелотти — об Эндрике после матча с Египтом

«Он очень мощный и умеет забивать». Анчелотти — об Эндрике после матча с Египтом
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил игру нападающего команды Эндрика по итогам товарищеского матча с Египтом (2:1). Форвард забил победный гол на 53-й минуте встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Египет
1:0 Гимарайнс – 8'     1:1 Зико – 11'     2:1 Эндрик – 53'    

«Эндрик обладает такими качествами. Он очень мощный, грамотно выбирает позицию в штрафной и умеет забивать… Для нас это важный игрок, ему нужно продолжать в том же духе. Все футболисты важны — у каждого свои особенности. Матеус [Кунья], возможно, не завершает атаки так, как Эндрик, но он также крайне важен для построения игры», — приводит слова Анчелотти Globo.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

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Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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