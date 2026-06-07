«Он очень мощный и умеет забивать». Анчелотти — об Эндрике после матча с Египтом

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти оценил игру нападающего команды Эндрика по итогам товарищеского матча с Египтом (2:1). Форвард забил победный гол на 53-й минуте встречи.

«Эндрик обладает такими качествами. Он очень мощный, грамотно выбирает позицию в штрафной и умеет забивать… Для нас это важный игрок, ему нужно продолжать в том же духе. Все футболисты важны — у каждого свои особенности. Матеус [Кунья], возможно, не завершает атаки так, как Эндрик, но он также крайне важен для построения игры», — приводит слова Анчелотти Globo.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.