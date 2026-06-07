«Манчестер Сити» в шаге от продления контракта с Доку с повышением зарплаты — Скира

Английский «Манчестер Сити» близок к продлению контракта с 24-летним крайним нападающим Жереми Доку. Как сообщает инсайдер Николо Скира, бельгиец находится в шаге от подписания нового соглашения с «горожанами», которое предусматривает повышение зарплаты.

По данным источника, срок действия нового договора будет рассчитан до лета 2031 года. Нынешнее соглашение с футболистом подходит к концу летом 2028-го.

Доку выступает за «Манчестер Сити» с августа 2023-го. В завершившемся сезоне на счету бельгийца 47 матчей за клуб во всех турнирах. В них футболист записал на свой счёт восемь забитых мячей и 14 результативных передач.