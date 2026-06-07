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Журналист Альварес раскрыл список игроков, которых Моуринью хочет подписать в «Реал» летом

Журналист Альварес раскрыл список игроков, которых Моуринью хочет подписать в «Реал» летом
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Тренер Жозе Моуринью, близкий к назначению в мадридский «Реал», составил список из футболистов, которых он хочет видеть в команде. Помимо защитников Ибраима Конате и Дензела Думфриса, переход которых ранее анонсировал президент «сливочных» Флорентино Перес, в шорт-лист Моуринью входят ещё три игрока. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон на странице в социальной сети X.

По информации источника, португальский специалист также хочет видеть в «Реале» защитника Риккардо Калафьори из «Арсенала», бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма» при условии ухода из команды Орельена Тчуамени.

Ранее сообщалось, что о назначении Моуринью объявят в случае победы Переса на президентских выборах.

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