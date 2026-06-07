Артём Дзюба рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира — 2026

Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба ответил, за какую команду будет болеть на предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Участие в турнире примут 48 сборных, которые были разделены на 12 групп.

«Буду болеть за сборную Португалии», — приводит слова Дзюбы Transfermarkt.

Сборная Португалии начнёт свой путь на ЧМ-2026 в группе K. Её соперниками станут сборные Узбекистана, Колумбии и ДР Конго. В отборочной группе европейской квалификации португальцы заняли первое место, набрав 13 очков в шести встречах и опередив сборные Ирландии, Венгрии и Армении.