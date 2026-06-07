Рикельме крикнули «Лжец» во время голосования на выборах президента «Реала» — Лопес

Часть «сосьос» мадридского «Реала» освистала кандидата на пост президента «сливочных» Энрике Рикельме во время его голосования на выборах, проходящих в эти часы. При этом некоторые из болельщиков испанского гранда аплодировали бизнесмену. Об этом сообщает журналист Сиро Лопес на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, один из «сосьос» «Реала» крикнул Рикельме «Лжец» на избирательном участке.

Напомним, ранее Рикельме сообщил, что в случае его победы на выборах «Королевский клуб» свяжется с экс-тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Позже агент немецкого специалиста заявил, что Клопп не планирует работать в «Реале».

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