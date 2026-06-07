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Илья Вахания: пока не до конца осознаю, что я игрок «Краснодара»

Илья Вахания: пока не до конца осознаю, что я игрок «Краснодара»
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Защитник сборной России Илья Вахания сообщил, что пока не полностью осознаёт свой переход из «Ростова» в «Краснодар». В феврале 2026 года 25-летний игрок подписал контракт с «Краснодаром», который рассчитан до лета 2030 года и вступит в силу 16 июня.

«Если честно, то пока ещё не до конца осознаю, что я игрок «Краснодара». Думаю, после отпуска уже придёт это понимание. Вещи уже все перевёз — их было много, пришлось вызывать «Газель».

Что касается разговоров с Мусаевым, то пока ничего такого не было. Практически сразу уехал в сборную. Уже на сборах встретимся с ним», — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

В сезоне-2025/2026 Вахания провёл за донскую команду 34 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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