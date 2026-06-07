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Дзюба назвал главного фаворита и лучшего футболиста предстоящего чемпионата мира

Дзюба назвал главного фаворита и лучшего футболиста предстоящего чемпионата мира
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Бывший футболист сборной России Артём Дзюба рассказал, кого считает главным фаворитом предстоящего чемпионата мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике, а также предположил, кто станет лучшим игроком турнира.

«Фаворит чемпионата мира — сборная Франции. Лучшим игроком ЧМ-2026 станет Майкл Олисе», — приводит слова Дзюбы Transfermarkt.

Франция начнёт свой путь на ЧМ-2026 в группе I. Её соперниками станут команды Сенегала, Норвегии и Ирака. Для вингера мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Майкла Олисе этот ЧМ станет первым в карьере. Всего у 24-летнего игрока 16 матчей, четыре гола и три результативные передачи за Францию.

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