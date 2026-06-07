«Ничего нельзя исключать». Cпортдиректор «Факела» Котов — о возможном возвращении в «Локо»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов, который покинет клуб 15 июня, поделился планами на будущее и оценил вероятность возвращения в «Локомотив».

«Я провёл в «Факеле» много времени. Успел привыкнуть ко всему в городе и в клубе. Но теперь в жизни настал новый этап. После работы в «Факеле» я немного отдохну и начну искать новое место. Возвращение в «Локомотив»? Ничего нельзя исключать», — приводит слова Котова Metaratings.

Котов покинет «Факел» по истечении срока контракта, который длится почти шесть лет. Вместе с ним команду покинут генеральный директор Роман Асхабадзе и селекционер Александр Самедов. Ранее Котов занимал должность спортивного директора «Локомотива» и «Балтики».