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«Ничего нельзя исключать». Cпортдиректор «Факела» Котов — о возможном возвращении в «Локо»

«Ничего нельзя исключать». Cпортдиректор «Факела» Котов — о возможном возвращении в «Локо»
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов, который покинет клуб 15 июня, поделился планами на будущее и оценил вероятность возвращения в «Локомотив».

«Я провёл в «Факеле» много времени. Успел привыкнуть ко всему в городе и в клубе. Но теперь в жизни настал новый этап. После работы в «Факеле» я немного отдохну и начну искать новое место. Возвращение в «Локомотив»? Ничего нельзя исключать», — приводит слова Котова Metaratings.

Котов покинет «Факел» по истечении срока контракта, который длится почти шесть лет. Вместе с ним команду покинут генеральный директор Роман Асхабадзе и селекционер Александр Самедов. Ранее Котов занимал должность спортивного директора «Локомотива» и «Балтики».

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