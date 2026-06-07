Тренер «Зенита» Оливейра высказался о возможном уходе Нино из клуба

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба бразильского защитника Нино в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что футболист хотел бы сменить команду и вернуться на родину.

«Он незаменимый игрок для нашей команды. Мы очень близко дружим семьями. И я как друг очень хотел бы, чтобы Нино остался с нами, и пока никаких конкретных предложений нет. Надеюсь, что 20 июня на первом сборе я увижусь с ним», — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале ESPN Brasil.

По данным СМИ, «Флуминенсе», ранее предложивший «Зениту» € 10 млн за переход Нино, готов увеличить сумму трансфера до € 13 млн.