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«Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария» нацелились на защитника «Тоттенхэма» — FI

«Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария» нацелились на защитника «Тоттенхэма» — FI
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Центральный защитник «Тоттенхэма» Лука Вушкович, который провёл минувший сезон за «Гамбург» на правах аренды, может уйти из команды в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, клуб готов продать 19‑летнего хорвата: тренер Роберто Де Дзерби предпочитает в обороне более опытных футболистов. За игроком уже присматривают европейские топ-клубы — «Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария». «Тоттенхэм» при этом рассчитывает выручить за Вушковича больше € 60 млн.

Сезон‑2025/2026 защитник играл в немецкой Бундеслиге. Вушкович принял участие в 30 матчах за «Гамбург», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.

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