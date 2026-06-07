«Спартак» может продать Жедсона Фернандеша за € 25 млн — журналист Эрен

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш был предложен «Галатасараю» агентом футболиста. Однако клуб из Стамбула на текущий момент не заинтересован в переходе игрока. Маловероятно, что ситуация изменится в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Бурак Эрен, специализирующийся на новостях по «Галатасараю», на странице в социальной сети X.

При этом, по информации источника, московский клуб может продать 27-летнего футболиста за € 25 млн.

В минувшем сезоне Жедсон Фернандеш принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Как появился «Спартак»: