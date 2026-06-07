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В «Зените» прокомментировали возможный трансфер бразильца Данило из «Ботафого» после ЧМ

В «Зените» прокомментировали возможный трансфер бразильца Данило из «Ботафого» после ЧМ
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал об интересе сине-бело-голубых к полузащитнику «Ботафого» и сборной Бразилии Данило. Этим летом 25-летний опорник примет участие на чемпионате мира 2026 года в составе своей национальной команды.

«Мы знаем Данило по игре за «Палмейрас», он был бы очень важным приобретением для «Зенита». Посмотрим, что будет после чемпионата мира», — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале ESPN Brasil.

Всего в окончательной заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026 два игрока «Зенита»: Дуглас Сантос и Луис Энрике. Больше только из «Фламенго» — четыре. В группе C бразильцы встретятся со сборными Марокко, Гаити и Шотландии.

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