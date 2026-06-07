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FI: «Ливерпуль» может сорвать планы «МЮ» по покупке игрока «Борнмута» после прихода Ираолы

FI: «Ливерпуль» может сорвать планы «МЮ» по покупке игрока «Борнмута» после прихода Ираолы
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«Ливерпуль» может приобрести полузащитника «Борнмута» Алекса Скотта на замену Кёртису Джонсу, желающему получать больше игрового времени. При этом 22-летний футболист также интересен «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, шансы на подписание мерсисайдцами Скотта увеличились после назначения на пост главного тренера команды Андони Ираолы, ранее возглавлявшего «Борнмут». Подчёркивается, что «Ливерпуль» может сорвать планы «Манчестер Юнайтед» по приобретению английского полузащитника. Кроме того, в его услугах заинтересован «Челси».

В минувшем сезоне Скотт принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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