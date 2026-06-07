«Может уйти свободным агентом». В «Зените» рассказали об интересе к Луису Энрике из Европы

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал об интересе к вингеру сине-бело-голубых Луису Энрике, а также объяснил, что препятствует потенциальному трансферу игрока сборной Бразилии из России в Европу.

«К Луису Энрике есть большой интерес, у него несколько уникальных качеств, мы же помогли ему подтянуть игру в обороне. Да, сейчас есть сложности с трансферами в Англию, но каждый игрок может выкупить себя и уйти как свободный агент», — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале ESPN Brasil.

Летом 2026 года Луис Энрике примет участие на чемпионате мира 2026 года, куда был вызван главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти. Также в окончательный список бразильской команды попал капитан «Зенита» Дуглас Сантос.