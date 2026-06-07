Максим Петров: «Балтика» сейчас — главная команда в жизни, я раскрылся в ней

Полузащитник сборной России и «Балтики» Максим Петров заявил, что калининградская команда является главной в его жизни на данный момент. В прошедшем сезоне 25-летний футболист провёл 29 матчей за клуб из Калининграда, забив семь голов и отдав четыре результативные передачи.

— Главная команда в твоей жизни сейчас — «Балтика»?

— Скорее всего, да. Я раскрылся в ней. Стал там себя уверенно чувствовать. Также и «Нефтехимик». Я там перезапустил себя. Я там жил на базе, только тренировался. Поэтому «Балтика» и заметила меня. Там я продолжил, и карьера пошла наверх.

— Как оценишь свои цифры в «Балтике»?

— Сейчас очень востребована статистика. Я ставил себе планку ниже, чем 7+4. Рад, что получилось выступить лучше, чем планировал.

— Почему не сложился переход в «Локомотив»?

— Не было официального предложения. И я хотел провести полноценный сезон в РПЛ. «Локомотив» — родной клуб, но понимал, что прийти и начать играть вряд ли сразу получится, — сказал Петров в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Петров является воспитанником академии «Локомотива». Во вторник, 9 июня, в Калининграде сборная России сыграет с командой Тринидада и Тобаго.