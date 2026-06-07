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El Nacional назвал условие, при котором «Реал» будет готов продать Вальверде

El Nacional назвал условие, при котором «Реал» будет готов продать Вальверде
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Мадридский «Реал» не стремится к продаже полузащитника и капитана команды Федерико Вальверде, поскольку он является одним из самых авторитетных и влиятельных футболистов «сливочных». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, «Королевский клуб» рассмотрит вариант с продажей Вальверде только при условии, что заинтересованная в нём команда предложит сумму, явно превышающую € 100 млн. Более того, тренерский штаб «Реала» должен понимать, что сможет найти для него замену.

Несмотря на авторитет Вальверде, подчёркивается, что он потерял статус неприкасаемого футболиста после драки с полузащитником Орельеном Тчуамени.

В минувшем сезоне уругваец принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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