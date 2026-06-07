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Оливейра назвал трёх игроков из Бразилии, которых пытался подписать «Зенит», но не смог

Оливейра назвал трёх игроков из Бразилии, которых пытался подписать «Зенит», но не смог
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра назвал трёх футболистов, которыми интересовались сине-бело-голубые, но не смогли осуществить трансферы.

«Джон Арьяс — мы долго следили за ним и были близки к заключению сделки, но он захотел перейти в другой клуб. Педро из «Фламенго» много раз был на радаре, но переговоры не сдвинулись с мёртвой точки. Ещё один игрок — Витор Роке», — сказал Оливейра в выпуске на YouTube-канале ESPN Brasil.

Вингер сборной Колумбии Джон Арьяс выступал за «Флуминенсе» до лета 2025-го, после чего перебрался в «Вулверхэмптон», а в феврале 2026-го стал игроком «Палмейраса». 21-летний нападающий Витор Роке перешёл в «Палмейрас» из «Барселоны» в феврале прошлого года. 28-летний форвард Педро непрерывно выступает за «Фламенго» с января 2020-го.

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