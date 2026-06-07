Вячеслав Колосков: никто не ожидал продления бана УЕФА — все ждали снятия санкций

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о продлении отстранения российских клубов от участия в еврокубках в сезоне‑2026/2027.

«Никто не ожидал продления бана УЕФА. Все ждали другого решения — снятия санкций и ограничений. Однако, как говорится, наши ожидания — наши проблемы. Этот бан произошёл из-за СВО, а конкретнее из-за невозможности обеспечить безопасность. На это ссылаются УЕФА и ФИФА. Поскольку СВО продолжается, решение будет действовать до тех пор, пока СВО не закончится», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Самые титулованные футбольные клубы России: