«По-человечески мне понятно его решение». Смолов — об уходе Шварца из «Динамо» в 2022 году

Бывший футболист «Динамо» Фёдор Смолов объяснил причины ухода тренера Сандро Шварца из московского клуба в 2022 году.

— Не кажется ли вам возвращение Шварца немного странным? Он уходил из-за ситуации в мире, а спустя четыре года возвращается, но что поменялось?

— Я так понимаю, что у него были какие-то проблемы с лицензией в Немецком футбольном союзе, они могли лишить его лицензии. Он бы тогда нигде не смог тренировать. К тому же у него дети были на тот момент в Германии, которые подвергались буллингу. По-человечески мне понятно его решение, — приводит слова Смолова «РБ Спорт».

Шварц возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. Под его руководством команда дошла до финала Кубка России в 2022 году, где проиграла «Спартаку».

В мае 2026 года 47-летний немец подписал контракт с московским клубом на три года — до лета 2029 года.