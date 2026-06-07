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Тухель раскритиковал игру сборной Англии в первом тайме матча с Новой Зеландией

Тухель раскритиковал игру сборной Англии в первом тайме матча с Новой Зеландией
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель остался недовольным игрой национальной команды в первом тайме товарищеского матча с Новой Зеландией (1:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 0
Новая Зеландия
1:0 Кейн – 45+2'    

«В целом пойдёт [игра сборной Англии], но я не в восторге. Второй тайм мне понравился больше, чем первый. Мы играли в большей степени, исходя из своих позиций, поэтому играли быстрее и без мяча действовали более агрессивно.

В первом тайме команда играла не на своих позициях, слишком много импровизировала. Это замедлило нашу игру и затруднило контрпрессинг, потому что мы не находились на тех позициях, где хотели бы оказаться, когда начинали атаковать», — приводит слова Тухеля Goal.

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