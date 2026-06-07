Колосков: отнёсся к возвращению Шварца с осторожностью — после «Динамо» он всё проиграл

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о возвращении немца Сандро Шварца на пост главного тренера московского «Динамо». Специалист покинул команду в 2022 году.

«Я отнёсся к возвращению Шварца в «Динамо» с осторожностью. Откровенно говоря, без особого оптимизма. В первый свой заход в «Динамо» он поработал неплохо. Он создал хорошую команду, была интересная игра. Однако затем он пропал на три года. Шварц нигде себя не проявил, везде был провал. В Германии всё проиграно, в США всё проиграно. За эти три года у него нет никаких позитивных результатов. Вот это меня немного беспокоит, потому что мне бы хотелось, чтобы «Динамо», наконец, поборолось за призовые места. Руководителям «Динамо» виднее, если они назначили Шварца. У меня сдержанный оптимизм», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После ухода из «Динамо» Шварц возглавил немецкую «Герту», из которой был уволен в апреле 2023-го. Клуб в том сезоне вылетел из Бундеслиги, заняв последнее место. С декабря 2023 года по декабрь 2025-го немец работал в «Нью-Йорк Ред Булл», который вывел в плей-офф МЛС.