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Мбаппе может уйти от Nike: футболист планирует партнёрство с другим брендом — L’Équipe

Мбаппе может уйти от Nike: футболист планирует партнёрство с другим брендом — L’Équipe
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе размышляет о том, чтобы перестать сотрудничать с компанией Nike. Об этом сообщает издание L’Équipe.

По информации источника, футболист планирует перейти к другому спортивному бренду — при этом речь точно не идёт о Puma, adidas или Under Armour. Причём Мбаппе не просто подпишет спонсорский контракт: он будет помогать развивать бренд и получит долю от его доходов.

В минувшем сезоне 27‑летний форвард принял участие в 44 матчах за клуб во всех турнирах, забил 42 мяча и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает Мбаппе в € 180 млн.

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