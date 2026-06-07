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Хосеп Гвардиола ответил, с кем из известных спортсменов хотел бы сыграть в гольф

Хосеп Гвардиола ответил, с кем из известных спортсменов хотел бы сыграть в гольф
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Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы сыграть в гольф с легендарным американским баскетболистом Майклом Джорданом.

«Я бы хотел сыграть вместе с Севе Бальестеросом (испанский гольфист, умер в 2011-м. – Прим. «Чемпионата»), настоящей легендой, человеком, который действительно вдохновлял своей личностью и игрой. Мне бы также хотелось сыграть в гольф с Майклом Джорданом, потому что я слышал, что он играет очень хорошо», — приводит слова Гвардиолы Sport.es.

Испанец также отметил, что следит за успехами бывшей первой ракетки мира американки Нелли Корды и был бы рад сыграть с ней. Сам Гвардиола признал, что ему нужно серьёзно прибавлять в гольфе.

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