«Барселона» следит за пятью молодыми талантами из Европы — Mundo Deportivo

«Барселона» следит за прогрессом нескольких молодых футболистов из Европы, несмотря на успешную работу академии каталонского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые заинтересованы в 18-летнем полузащитнике «Баварии» Ленарте Карле, 20-летнем полузащитнике «АЗ Алкмар» Кесе Смите, 19-летнем хавбеке «Порту» Родригу Мора, 20-летнем полузащитнике «Ньюкасла» Льюисе Майли и в 20-летнем футболисте «Байера» Ибрахиме Маза.

Подчёркивается, что на текущий момент каталонский клуб ведёт переговоры о подписании 18-летнего бельгийского нападающего Джесси Бисиву из «Брюгге».

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