Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем: в сборной Англии хорошее сочетание — есть опыт, есть молодость

Беллингем: в сборной Англии хорошее сочетание — есть опыт, есть молодость
Комментарии

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем поделился впечатлениями после товарищеского матча с Новой Зеландией (1:0) и оценил готовность национальной команды к ЧМ‑2026.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Англия
Окончен
1 : 0
Новая Зеландия
1:0 Кейн – 45+2'    

«Я чувствую себя хорошо. Возможно, я подхожу к турниру не так, как [Гарри Кейн], но после непростого сезона я чувствую себя хорошо. Впервые в карьере у меня было несколько травм, но сейчас я ощущаю силу. Я воодушевлён, я готов.

Временами нам придётся грамотно управлять ходом матча. Мы хотим играть в футбол в полную силу — с высоким прессингом и высоким темпом. Это будет непросто из‑за жары и состояния полей. Думаю, мы неплохо адаптировались. Игроки из обеих команд приложили большие усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. Мы довольны.

В команде хорошее сочетание: есть опыт, есть молодость, есть игроки, которые раньше с нами не ездили. Думаю, такое сочетание работает хорошо», — приводит слова Беллингема сайт английской сборной.

На чемпионате мира по футболу — 2026 сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
Гарри Кейн оценил игру сборной Англии в матче с Новой Зеландией и готовность к ЧМ‑2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android