Беллингем: в сборной Англии хорошее сочетание — есть опыт, есть молодость

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем поделился впечатлениями после товарищеского матча с Новой Зеландией (1:0) и оценил готовность национальной команды к ЧМ‑2026.

«Я чувствую себя хорошо. Возможно, я подхожу к турниру не так, как [Гарри Кейн], но после непростого сезона я чувствую себя хорошо. Впервые в карьере у меня было несколько травм, но сейчас я ощущаю силу. Я воодушевлён, я готов.

Временами нам придётся грамотно управлять ходом матча. Мы хотим играть в футбол в полную силу — с высоким прессингом и высоким темпом. Это будет непросто из‑за жары и состояния полей. Думаю, мы неплохо адаптировались. Игроки из обеих команд приложили большие усилия, чтобы выполнить поставленные задачи. Мы довольны.

В команде хорошее сочетание: есть опыт, есть молодость, есть игроки, которые раньше с нами не ездили. Думаю, такое сочетание работает хорошо», — приводит слова Беллингема сайт английской сборной.

На чемпионате мира по футболу — 2026 сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы.