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«Ювентус» и «Атлетико» обсуждают трансферы двух игроков атаки — Моретто

«Ювентус» и «Атлетико» обсуждают трансферы двух игроков атаки — Моретто
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Туринский «Ювентус» и мадридский «Атлетико» ведут переговоры по трансферам двух футболистов. Как сообщил журналист Маттео Моретто на YouTube-канале Фабрицио Романо, итальянский клуб достиг предварительного соглашения по личным условиям с форвардом «матрасников» Александром Сёрлотом.

По данным источника, переговоры между клубами продолжаются. Сообщается, что, помимо Сёрлота, «Ювентус» и «Атлетико» обсуждают трансфер аргентинца Николаса Гонсалеса, который принадлежит туринцам, но выступает за испанскую команду с сентября прошлого года на правах аренды.

В сезоне-2025/2026 Гонсалес провёл 24 матча в Ла Лиге и забил пять голов. У Сёрлота 13 забитых мячей в 35 встречах.

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