Вячеслав Колосков назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о фаворитах чемпионата мира 2026 года.

«У меня нет никаких симпатий. Я ко всем отношусь одинаково, кроме нашей сборной. Понятно, что есть команды, которые можно отнести к фаворитам — те же аргентинцы, французы, англичане, бразильцы, испанцы. Это будут главные фавориты», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Мировое первенство по футболу 2026 года начнётся 11 июня и продлится до 19 июля. Соревнование примут три страны: США, Канада и Мексика. Действующим чемпионом мира является аргентинская национальная команда.

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