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AS: Перес побеждает Рикельме на президентских выборах «Реала» с 61% голосов

AS: Перес побеждает Рикельме на президентских выборах «Реала» с 61% голосов
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Действующий глава мадридского «Реала» Флорентино Перес на текущий момент побеждает на президентских выборах «Королевского клуба» с 61% голосов. У его конкурента, испанского бизнесмена Энрике Рикельме 39% голосов. Об этом сообщает AS по результатам экзитпола, проведённого изданием.

Подчёркивается, что при подсчёте голосов не учитывались те, что были поданы в электронном виде. Голосование завершится примерно в 21:00 мск. Всего в нём вправе принять участие 75 219 человек.

Рекордная явка на президентских выборах «Реала» была зафиксирована в 2000 году, когда их посетили 33 116 человек. Ожидается, что нынешние выборы могут установить рекорд по количеству голосующих.

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