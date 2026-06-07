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Игрок «Балтики» Петров: приехал в «Локомотив» в спартаковских гетрах

Игрок «Балтики» Петров: приехал в «Локомотив» в спартаковских гетрах
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Полузащитник калининградской «Балтики» и сборной России Максим Петров поделился воспоминаниями, как в детстве попал в академию московского «Локомотива».

— В детстве я просто попросился в секцию, и мама узнала про набор в «Локомотиве». А я болел за «Спартак» и приехал туда в спартаковских гетрах. Троих взяли из примерно 35 детей. Тренер только сказал, чтобы без этих гетр. Я был быстрым, маленьким, юрким, хорошо с мячом обращался. Тренер — Кудинов Александр Анатольевич. Всю академию я прошёл, играл и не думал об уходе из академии «Локомотива».

— Почему ты дебютировал во взрослом футболе в 20 лет? Не поздно?
— Это футбол. Ты не знаешь, как всё сложится. Переход из детского футбола во взрослый реально сложный. Ты должен себя перестраивать, — сказал Петров в эфире «Матч ТВ».

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