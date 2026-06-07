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Непомнящий: буду пытаться смотреть чемпионат мира, но пока не знаю, как бороться со сном

Непомнящий: буду пытаться смотреть чемпионат мира, но пока не знаю, как бороться со сном
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Российский специалист Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу.

«Интерес к чемпионату мира есть, с удовольствием буду пытаться смотреть матчи. Не знаю пока, как буду бороться со сном, но планы посмотреть есть. Конечно, с интересом будем следить за сборной Узбекистана. А фаворита для себя я уже выбрал — Испания. Франция, Англия, Германия под вопросом, но отдаю предпочтение в борьбе за титул не южноамериканцам, не Африке, а европейским сборным», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Мексике и Канаде. Это первый в истории турнира случай, когда чемпионат мира принимают сразу три государства.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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