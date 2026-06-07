«Тоттенхэм» согласовал трансфер нападающего «Манчестер Сити» — Скира

Бразильский форвард «Манчестер Сити» Савиньо находится в шаге от перехода в «Тоттенхэм Хотспур». Переговоры между клубами и представителями игрока идут активно, и на текущий момент достигнуто принципиальное соглашение. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети.

По данным источника, Савиньо согласился на долгосрочный проект «Тоттенхэма» и его контракт с клубом будет действовать до лета 2031 года. Движущей силой этого трансфера является новый тренер лондонцев Роберто Де Дзерби, который рассматривает 22-летнего бразильца как идеальное дополнение к атакующей линии команды.

В минувшем сезоне Савиньо провёл 36 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 35 млн.