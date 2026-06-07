«Барселона» одобрила участие Ямаля в первом матче ЧМ-2026, но с условием — AS

«Барселона» одобрила участие нападающего сборной Испании Ламина Ямаля в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Кабо-Верде (15 июня). За состоянием вингера в национальной команде следит внештатный физиотерапевт «блауграны» Фернандо Галан. Об этом сообщает AS.

Напомним, 18-летний футболист прибыл в расположение «Фурия Роха» с травмой мышцы бедра левой ноги.

По информации источника, в «Барселоне» рекомендуют подводить Ямаля к возвращению на поле постепенно. Исключено участие нападающего в матче с Кабо-Верде с первых минут. «Барселона» одобряет появление игрока на последние 15 минут.

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Чем уникален Ламин Ямаль: