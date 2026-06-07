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Валерий Непомнящий оценил шансы Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч» в этом году

Валерий Непомнящий оценил шансы Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч» в этом году
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Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о шансах нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии на завоевание «Золотого мяча» по итогам минувшего сезона.

«Хвича интересно играет, привлекает внимание, но история говорит о том, чтобы получить «Золотой мяч», важна игра за сборную, особенно в год чемпионата мира. По-моему, единственный, кто выделяется в этом списке — Веа. Хвича нас радует, с удовольствием за ним смотрим, но «Золотого мяча» пока не видать, шансы малы», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне Кварацхелия провёл 48 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 19 мячей и отдал 11 результативных передач. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 140 млн.

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